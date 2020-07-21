شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يكشف استعدادات الزمالك لقطاع الناشئين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق يحيى، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، إن الاستعدادات تتم على قدم وساق بقطاعات الناشئين المختلفة تمهيداً للعودة للتدريبات.
وأضاف يحيي أن العودة للتدريبات بالنسبة لفرق القطاع المختلفة والمدرسة الأساسية «البراعم» ستكون يوم 5 أغسطس القادم عقب إجازة عيد الأضحي المبارك.
وشدد يحيى على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية استعدادا لعودة التدريبات.
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