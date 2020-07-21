شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يسيطر على قمة يوفنتوس ولاتسيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريقي يوفنتوس ولاتسيو في الشوط الأول بتعادل سلبي بدون أهداف في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة ٣٤ من منافسات الدوري الإيطالي.

وكان قد حدث تغيير اضطراري في صفوف فريق السيدة العجوز، بخروج جونزالو هيجوايين الذي أصيب أثناء عمليات الإحماء، حيث أشرك المدير الفني «ساري» اللاعب الأرجنتيني ديبالا بدلاً منه.

وجاءت تشكيلة «ساري» المدير الفني لليوفي كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوادرادو - بونوتشي - دي ليخت - أليكس ساندرو

خط الوسط: أرون رامسي- رابيو - بينتانكور

خط الهجوم: كوستا - ديبالا- كرستيانو رونالدو

فيما جاءت تشكيلة لاتسيو لهذا اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: ستراكوشا

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خط الدفاع: فيليبي- أتشيريي- جاسينتو

خط الوسط: لاتزاري - ميلينكوفيتش- بارولو - كاتلدي- أندرسون

خط الهجوم: كايسيدو- إيموبيلي