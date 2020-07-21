يوفنتوس بدأ التحضير لمرحلة ما بعد رونالدو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

اكدت تقارير صحفية إيطالية ان نادي ​يوفنتوس​ الايطالي بدأ يفكر بمرحلة ما بعد البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ الذي ينتهي عقده في صيف 2022.

إدارة يوفنتوس تخشى رحيل الدون البرتغالي عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة لذا بدأت تحركها نحو البديل.

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السيدة العجوز ستتحرك من أجل التعاقد مع السنغالي ساديو ماني نجم ​ليفربول​ الإنكليزي وذلك إذا قرر رونالدو الرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي.

وأفادت التقارير أن يوفنتوس لا يعتبر النادي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع مع ساديو ماني حيث أن العديد من الأندية أبدت اهتمامها بالنجم السنغالي على رأسها ريال مدريد الإسباني.