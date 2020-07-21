ولفرهامبتون يُشعل المنافسة على المركز السادس مع توتنهام بفوزه امام كريستال بالاس‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

ضمن فعاليات الجولة 37 من منافسات ​الدوري الانكليزي الممتاز​ " البريمرليغ "، تمكن نادي ​وولفرهامبتون​ من استعادة المركز السادس المؤهل الى التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي من ​توتنهام هوتسبيرز​ بعد ان حقق الفوز امام ​كريستال بالاس​ وبواقع 2-0 وبهذه الخسارة واصل كريستال تواجده في المركز الـ14.

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وبدأ الشوط الاول بطريقة بطيئة من الجانبين حيث غابت الخطورة على مرمى الفريقين في ظل اداء حذر وترقب حيث انحصر الصراع اكثر في وسط الملعب وبعدها نجح لاعبو الولفز من فرض ايقاعه الهجومي اكثر على مجريات اللقاء ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم امام المرمى، وبدوره اعتمد لاعبو كريستال بالاس على بعض الهفوات الدفاعية من قبل الولفز لتهديد مرمى الحارس روي باتريسيو وأهدر لاعب كريستال جيفري شلوب فرصة ذهبية أمام المرمى بعد تسديدة جانبت القائم وفي الدقيقة 42 تمكن لاعب ولفرهامبتون دانيال بودينس من خطف هدف التقدم لفريقه بعد تمريرة حاسمة من مات دوهرتي لينتهي هذا الشوط بتقدم الولفز وبواقع 1-0.

وبدأ الشوط الثاني بطريقة سريعة وقوية من قبل لاعبي كريستال بالاس حيث ضغط ابناء المدرب روي هودسون بقوة من اجل خطف هدف التعادل ولكن التنظيم الدفاعي الكبير للاعبي ولفرهامبتون صعّب من مهمة لاعبي المدرب هودسون، وبدوره نشطت مرتدات لاعبي الولفز حيث تصدى الحارس فيسنتي غوايتا لانفرادية خطرة من أداما تراوري وشهدت الدقيقة 68 هدف ثاني للذئاب عبر جوناثان كاسترو بعد تمريرة حاسمة من راؤول خيمينيز ليبسط لاعبو الولفز سيطرتهم على اللقاء اكثر، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو ولفرهامبتون خطورتهم كبيرة على مرمى بالاس في ظل عقم هجومي كبير للاعبي المدرب هودسون حيث فشلوا من القيام بأي ردة فعل وبدوره انقذ الحارس غوايتا محاولة خطيرة من أداما تراوري ليحرمه من خطف هدف ثالث في اللقاء لتنتهي المباراة بفوز ولفرهامبتون وبواقع 2-0.