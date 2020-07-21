30 مليون دولار لصاحب الـ17 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد بوروسيا دورتموند الألماني مع اللاعب الإنجليزي الشاب جودي بلينجهام. وذكر دورتموند أن لاعب خط الوسط بلينجهام (17 عاما) وسينضم إلى الفريق قادما من برمنجهام سيتي الإنجليزي في 30 يوليو الحالي. وأشارت تقارير إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 26,5 مليون يورو (30,3 مليون دولار).

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