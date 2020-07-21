الزياني يضرب عمالقة التدريب ويفوز بالأفضل في آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهت نتائج استفتاء جماهيري لأفضل مدرب في تاريخ نهائيات كأس آسيا، بتنصيب السعودي خليل الزياني (73 عاما) أفضل مدرب.

وحصل الزياني في الاستفتاء الذي طرحه الاتحاد الآسيوي بموقعه الالكتروني على نسبة 77% من أصوات المشاركين الذين تجاوز عددهم 26 ألفا، ليأتي في مقدمة قائمة ضمت 10 مدربين رشحوا للتنافس في هذا الاستفتاء.

ونجح خليل الزياني في قيادة المنتخب السعودي خلال مشاركته الأولى في نهائيات كأس آسيا عام 1984 في سنغافورة للفوز باللقب، كما قاده للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 1984.

ولم يخسر المنتخب السعودي في نسخة 84 أي مباراة خلال دور المجموعات، بما في ذلك الفوز على الكويت حاملة اللقب1-0، ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية، ثم فاز على الصين 2-0 في النهائي.

كما حقق الزياني أيضا نجاحات مع نادي الاتفاق، حيث قاده لبطولة الدوري دون أي خسارة في موسم 1983، إلى جانب تحقيق بطولتي العرب والخليج عام 1988، وبطولة كأس ولي العهد مع القادسية عام 1992.

مسيرة الزياني الرياضية:

مثل الاتفاق كلاعب منذ عام 1962 وحتى 1972

حقق مع الاتفاق كلاعب كأس ولي العهد

عام 1965 وكأس الملك عام 1968

بدأ التدريب كمساعد لمدرب الاتفاق

عام 1973ودرب الفريق الأول عام 1976

درب المنتخب السعودي الأول من عام 1984 حتى 1988

درب أندية القادسية والنهضة والهلال

اعتزل التدريب بداية الألفية الثانية

عمل عضوا بالاتحاد السعودي لكرة القدم باللجنة الفنية ولجنة المنتخبات

محاضرا في الاتحاد الآسيوي

عضوا بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم باللجنة الفنية

نائبا لرئيس الاتفاق منذ عام 2008م وحتى 2013

محللا فنيا في عدد من القنوات الرياضية

نتائج استفتاء المدربين الأفضل بنهائيات كأس آسيا

77 % السعودي خليل الزياني قاد السعودية للقب عام 1984

10 % البرازيلي جورفان فييرا قاد العراق للقب عام 2007

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5 %الإيراني حشمت مهاجراني فاز بلقب البطولة عام 1976

4 % الإيراني محمد رانجبار فاز بلقب البطولة عام 1972

1 % البرازيلي كارلوس البرتو بيريرا قاد الكويت للقب عام 1980، والسعودية عام 1988

1 % الإسباني فيليكس سانشيز قاد قطر للقب عام 2019

الأسترالي انج بوستيكوغلو (0 %) قاد أستراليا للقب عام 2015

البرازيلي زيكو (0 %) قاد اليابان للقب عام 2004

الفرنسي فيليب تروسييه (0 %) قاد اليابان للقب عام 2000

الإيطالي ألبيرتو زاكيروني (0 %) قاد اليابان للقب عام 2011