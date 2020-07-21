الزياني يضرب عمالقة التدريب ويفوز بالأفضل في آسيا

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وحصل الزياني في الاستفتاء الذي طرحه الاتحاد الآسيوي بموقعه الالكتروني على نسبة 77% من أصوات المشاركين الذين تجاوز عددهم 26 ألفا، ليأتي في مقدمة قائمة ضمت 10 مدربين رشحوا للتنافس في هذا الاستفتاء.
ونجح خليل الزياني في قيادة المنتخب السعودي خلال مشاركته الأولى في نهائيات كأس آسيا عام 1984 في سنغافورة للفوز باللقب، كما قاده للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 1984.
ولم يخسر المنتخب السعودي في نسخة 84 أي مباراة خلال دور المجموعات، بما في ذلك الفوز على الكويت حاملة اللقب1-0، ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية، ثم فاز على الصين 2-0 في النهائي.
كما حقق الزياني أيضا نجاحات مع نادي الاتفاق، حيث قاده لبطولة الدوري دون أي خسارة في موسم 1983، إلى جانب تحقيق بطولتي العرب والخليج عام 1988، وبطولة كأس ولي العهد مع القادسية عام 1992.
مسيرة الزياني الرياضية:
- مثل الاتفاق كلاعب منذ عام 1962 وحتى 1972
- حقق مع الاتفاق كلاعب كأس ولي العهد
- عام 1965 وكأس الملك عام 1968
- بدأ التدريب كمساعد لمدرب الاتفاق
- عام 1973ودرب الفريق الأول عام 1976
- درب المنتخب السعودي الأول من عام 1984 حتى 1988
- درب أندية القادسية والنهضة والهلال
- اعتزل التدريب بداية الألفية الثانية
- عمل عضوا بالاتحاد السعودي لكرة القدم باللجنة الفنية ولجنة المنتخبات
- محاضرا في الاتحاد الآسيوي
- عضوا بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم باللجنة الفنية
- نائبا لرئيس الاتفاق منذ عام 2008م وحتى 2013
- محللا فنيا في عدد من القنوات الرياضية
77 % السعودي خليل الزياني قاد السعودية للقب عام 1984
10 % البرازيلي جورفان فييرا قاد العراق للقب عام 2007
5 %الإيراني حشمت مهاجراني فاز بلقب البطولة عام 1976
4 % الإيراني محمد رانجبار فاز بلقب البطولة عام 1972
1 % البرازيلي كارلوس البرتو بيريرا قاد الكويت للقب عام 1980، والسعودية عام 1988
1 % الإسباني فيليكس سانشيز قاد قطر للقب عام 2019
الأسترالي انج بوستيكوغلو (0 %) قاد أستراليا للقب عام 2015
البرازيلي زيكو (0 %) قاد اليابان للقب عام 2004
الفرنسي فيليب تروسييه (0 %) قاد اليابان للقب عام 2000
الإيطالي ألبيرتو زاكيروني (0 %) قاد اليابان للقب عام 2011
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