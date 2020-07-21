الشباب يزيل ضغط جارسيا بعقد كايشينيا

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وسيكون أمام كايشينيا نحو أسبوع للتعرف خلاله على الفريق قبل خوضه مباراته الأولى بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فترة التوقف القسرية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويلتقي الشباب نظيره الوحدة في الرابع من أغسطس المقبل.
وتعتمد إدارة الشباب على معرفة كايشينيا بالكرة السعودية من خلال فترة عمله سابقا كمدرب مساعد للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي درب الهلال في 2006-2007 ثم المنتخب السعودي الأول في 2009-2011.
ورغم انخراط كايشينيا الذي كان يلعب في مركز حراسة المرمى، في التدريب مبكرا وتحديدا منذ 1999، إلا أنه ظل يعمل كمدرب مساعد لنحو 10 سنوات قبل أن يصبح المدرب الأول في عام 2010.
كايشينيا المدرب المساعد
درب شباب بيجا البرتغالي 1999 لمدة 4 مواسم
عما مساعدا بسبورتنج لشبونة البرتغالي من 2004 وحتى 2006
مساعدا بفريق الهلال السعودي من عام 2006 وحتى 2007
مساعدا بفريق باناثينايكوس اليوناني في الفترة من 2007 وحتى 2008
مساعدا بفريق رابيد بوخارست الروماني من عام 2008 وحتى 2009
مساعدا بالمنتخب السعودي من 2009 وحتى 2011
أندية دربها كايشينيا كمدرب أول (منذ 2010)
أونياو ليريا وناسيونال ماديرا البرتغاليان
سانتوس لاجونا وكروز آزول المكسيكيان
الغرافة القطري
رينجرز الإسكتلندي
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