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الشباب يزيل ضغط جارسيا بعقد كايشينيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل إدارة نادي الشباب في 26 يوليو الحالي الموافق الأحد المقبل، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي بيدور كايشينيا (49 عاما) وطاقمه المساعد بعد أن تعاقدت معه إدارة النادي برئاسة خالد البلطان، مساء أمس الأول لمدة موسمين، بعد أن رفضت الاستسلام إلى ضغط المدير الفني الحالي، الإسباني لويس جارسيا ومطالبته بتمديد عقده حتى الموسم المقبل، فيما تمسكت إدارة الشباب بتمديد عقده حتى نهاية الموسم الحالي، ومن ثم تقييم عمله لاتخاذ قرار استمراره موسما آخر مع الفريق من عدمه.

وسيكون أمام كايشينيا نحو أسبوع للتعرف خلاله على الفريق قبل خوضه مباراته الأولى بدوري الأمير للمحترفين بعد فترة التوقف القسرية نتيجة تفشي .

ويلتقي الشباب نظيره الوحدة في الرابع من أغسطس المقبل.

وتعتمد إدارة الشباب على معرفة كايشينيا بالكرة السعودية من خلال فترة عمله سابقا كمدرب مساعد للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي درب الهلال في 2006-2007 ثم المنتخب السعودي الأول في 2009-2011.

ورغم انخراط كايشينيا الذي كان يلعب في مركز حراسة المرمى، في التدريب مبكرا وتحديدا منذ 1999، إلا أنه ظل يعمل كمدرب مساعد لنحو 10 سنوات قبل أن يصبح المدرب الأول في عام 2010.

كايشينيا المدرب المساعد

درب شباب بيجا البرتغالي 1999 لمدة 4 مواسم

عما مساعدا بسبورتنج لشبونة البرتغالي من 2004 وحتى 2006

مساعدا بفريق الهلال السعودي من عام 2006 وحتى 2007

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مساعدا بفريق باناثينايكوس اليوناني في الفترة من 2007 وحتى 2008

مساعدا بفريق رابيد بوخارست الروماني من عام 2008 وحتى 2009

مساعدا بالمنتخب السعودي من 2009 وحتى 2011

أندية دربها كايشينيا كمدرب أول (منذ 2010)

أونياو ليريا وناسيونال ماديرا البرتغاليان

سانتوس لاجونا وكروز آزول المكسيكيان

الغرافة القطري

رينجرز الإسكتلندي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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