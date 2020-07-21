وفاة رئيس الاتحاد البوليفي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفي رئيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم سيزار ساليناس، عن عمر يناهز 58 عاما، وذلك حسبما ذكر الاتحاد عبر موقع تويتر أمس. ولم يذكر الاتحاد البوليفي تفاصيل عن الوفاة، لكن تقارير إعلامية ذكرت أنه توفي في مستشفى في لاباز بعد مضاعفات تعرض لها عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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