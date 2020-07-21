هل ينهي عيد معارك الأهلي الظاهرة والخفية؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عينت إدارة نادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة، فهد عيد رئيسا تنفيذيا للنادي خلفا لطريف حلواني.

وسبق لعيد العمل سنوات طويلة داخل أروقة النادي من خلال شغل منصبي الأمين العام، ونائب الرئيس في فترات سابقة.

وكان منصب الرئيس التنفيذي أشعل خلال الفترة الماضية الخلافات مجددا بين المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل وإدارة النادي، مما أدى إلى ابتعاد المشرف عن دعم النادي حتى الرضوخ لمطلبه في تغيير الرئيس التنفيذي وتعيين أحد الأسماء التي يرشحها، إلا أن إدارة النادي رفضت ذلك وعدته تدخلا في عملها قبل أن يتم الاتفاق والاستقرار على تعيين فهد عيد على أمل أن يكون الأخير بداية لنهاية خلافات استمرت طويلا.

على صعيد آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته بمعسكره الحالي في جدة، فبعد أن تعادل وديا مع فريق العين 1-1 يستعد لخوض لقاءين وديين آخرين، حيث سيلتقي بفريق أحد الأربعاء المقبل، ثم يختتم تحضيراته لاستئناف المتبقي من جولات الدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الوحدة الاثنين المقبل.

من جهته غادر لاعب الوسط المحترف البرازيلي دي سوزا بلاده قادما إلى جدة بعد ظهور سلبية فحصه الأخير لفيروس كورونا، فيما لا تزال إدارة النادي بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم تعمل على عودة المحترف الجزائري يوسف بلايلي وتوفير طائرة خاصة لنقله من بلاده إلى جدة في ظل توقف الطيران في الجزائر.