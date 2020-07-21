ليفاندوفسكي أفضل لاعب بالبوندسليجا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز مهاجم بايرن ميونخ، البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي بلقب أفضل لاعب في الدوري الألماني، وذلك في استفتاء أجرته مجلة «كيكر» الألمانية الرياضية بين لاعبي الدوري.

وذكرت المجلة أن ليفاندوفسكي حصد 6, 42%من أصوات المشاركين والذين بلغ عددهم 270 لاعبا، ليتفوق بفارق كبير على مهاجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو الذي حصد 1, 14%، فيما حل لاعب وسط بايرن ميونخ جوشوا كيميتش ثالثا بنسبة 1 ,14%.

وسجل ليفاندوفسكي 34 هدفا ليتصدر قائمة هدافي الدوري وهي المرة الخامسة التي يفوز فيها بلقب هداف البوندسليجا.