ليفاندوفسكي أفضل لاعب بالبوندسليجا

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وذكرت المجلة أن ليفاندوفسكي حصد 6, 42%من أصوات المشاركين والذين بلغ عددهم 270 لاعبا، ليتفوق بفارق كبير على مهاجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو الذي حصد 1, 14%، فيما حل لاعب وسط بايرن ميونخ جوشوا كيميتش ثالثا بنسبة 1 ,14%.
وسجل ليفاندوفسكي 34 هدفا ليتصدر قائمة هدافي الدوري وهي المرة الخامسة التي يفوز فيها بلقب هداف البوندسليجا.
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