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معسكر أبها يؤكد استمرار ضعف الاتحاد

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- بواسطة أيمن الوشواش - حاضر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي لاعبيه أمس، مستعرضا عددا من الحالات الخاصة بمواجهة الفريق الودية أمام القادسية أمس الأول خلال المعسكر الحالي بمدينة أبها، ناقلا للاعبين ملاحظاته حول أدائهم بعد أن سجل الجهاز الفني المساعد المباراة كاملة.

ولم يكتف كاريلي بالمحاضرة الشاملة للقاء، حيث حرص أيضا على إجراء اجتماعات منفردة مع عدد من اللاعبين من بينهم المحترف الأرجنتيني ليوناردو جيل والمدافع سعود عبدالحميد.

وكان الاتحاد خسر 1-2 في اللقاء الودي الذي جمعه بفريق القادسية ضمن معسكره الإعدادي الحالي في أبها.

وأشرك كاريلي في اللقاء 23 لاعبا بهدف رفع جاهزية اللاعبين اللياقية والفنية وإدخالهم أجواء اللقاءات التنافسية ومنحهم فرصة لحجز خانة في القائمة الأساسية تمهيدا لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير للمحترفين.

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وقبل القادسية، خاض الفريق الأسبوع الماضي لقاء وديا أمام نجران انتهى بالتعادل 1-1، في إشارة إلى استمرارية الضعف الهجومي للفريق من خلال شح الأهداف المسجلة، حيث سجل هدفين فقط خلال اللقاءين في حين استقبلت شباكه 3 أهداف.

من جهة أخرى لم تثبت إصابة أي من لاعبي الفريق خلال معسكر أبها بفيروس بعد إجراء الكشف الثاني عبر المسحة الطبية، مما يؤكد سلامة جميع اللاعبين.

على صعيد آخر، قرر المحترف الصربي الكسندر بيزيتش البقاء في بلاده والاستمرار في أداء التدريبات بعد انتهاء إعارته لنادي سيؤول الكوري، وذلك بدلا من الوجود مع بعثة الفريق في أبها لحين انتهاء الموسم، وذلك لعدم وجود اسمه بقائمة الفريق في منافسات الدوري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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