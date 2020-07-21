شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: طريقة لعب وليد أزارو لا تناسب فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، أن المغربي وليد أزارو، لن يكون له مكان فى التشكيلة الأساسية للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر. وقال عبدالرحمن فى تصريحات تلفزيونية: "طريقة لعب وليد أزارو لا تناسب فايلر على الإطلاق، ولن يكون متواجد فى التشكيلة، ومن وجهة نظري بأنه يجب الاستفادة الكاملة من اللاعبين المحترفين". Advertisements وأضاف: "إذا كان الأهلي لن يستفيد من اللاعب المحترف فيجب رحيله أفضل من جلوسه على دكة البدلاء".

طلب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المُعار للإتفاق الرحيل من القلعة الحمراء مجاناً حال عدم رغبة الاهلي إستعادته مرة أخرى بعد إنتهاء إعارته للنادي السعودي بنهاية الموسم الجاري ، ويضغط المهاجم المغربي حالياً على إدارة الاهلي بهدف السماح له بالرحيل دون مقابل مالي إذا كان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لا يرغب في عودته مرة أخرى ، ويؤكد مهاجم الأهلي أن عقده مع النادي سنتهي بنهاية الموسم المقبل اي يحق له التوقيع لأي نادً في يناير المقبل دون الرجوع للأهلي لذا من الأفضل حسب رؤيته السماح له بالرحيل مجاناً حالياً في ظل عدم الحاجة الفنية له خاصة وأن إستمراره في النادي سيُمثل عبئاً مالياً على الأهلي فضلاً عن إنه سيحجز مكاناً في قائمة الفريق لن يستفيد به الفريق.

ويحاول وليد آزارو إقناع إدارة الاهلي بالرحيل خلال صيف 2020 بعدما أوشكت علاقته بالإتفاق على الإنتهاء رسمياً في ظل رفض النادي السعودي دفع مستحقاته المتأخرة ليس هذا فحسب بل أن الأتفاق قرر خصم 50 % من مستحقات اللاعب بدعوى تأثر النادي بجائحة كورونا كما أن الإتفاق رفض تسديد 50 % من قيمة الصفقة للأهلي وهو ما جعل مسئولو القلعة الحمراء يُقررون إرسال خطاب رسمي للأتفاق لفسخ الإعارة وإعادة اللاعب للقاهرة وعدم تمديد عقده ثلاثة أشهر وحتى نهاية الموسم الجاري في السعودية كما كان مُقرراً في السابق.