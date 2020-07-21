شكرا لقرائتكم محمد فاروق: الأهلي مهدد بفقدان رمضان صبحي فى نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، أن الأهلي مهدد بفقدان خدمات رمضان صبحي، لاعب صفوف الفريق، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا فى حالة فوز المارد الأحمر على الوداد فى نصف النهائي.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية: "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباريات دور نصف النهائى بطولة افريقيا لتكون مباراة الذهاب أحد أيام 25 و26 سبتمبرعلى أن تكون مباراة العودة أحد أيام 2 أو 3 أكتوبر فيما ستقام المباراة النهائية يوم 10 أكتوبر المقبل.

وأضاف: "ووفقا لانتهاء إعارة رمضان صبحي للنادي الأهلي من هيدرسفيلد الانجليزي بداية شهر أكتوبر المقبل، وهو الأمر الذي سيهدد مشاركة اللاعب مع الأحمر في مباريات الحسم".