شكرا لقرائتكم محمد بركات: جوزيه كان بيعرف يسيطر على غرفة الملابس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد بركات نجم الأهلي السابق ومدير منتخب مصر الأول حاليا، عن مميزات البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي قائلا: "جوزيه كان عارف عقلية اللاعب المصري، وكان يفاجئنا بردة فعله عقب المباريات الكبيرة التى نفوز بها بعدد وافر من الأهداف ولا يترك لنا فرصة الغرور".

وأضاف بركات في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، أن جوزيه كان مدرب واع يجيد السيطرة على غرفة ملابس اللاعبين، كاشفا حالة الخلاف بين المدرب البرتغالي وحسام غالي.

وقال بركات: "سبب مشكلة غالي وجوزيه أن المدرب أراد منحنا جرعة تدريبية بسيطة لكن غالي أصر على التدريب مزيدا من الوقت فحدثت المشكلة، خاصة أن غالي يحب التدرب كثيرا".

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وقال بركات أنه مواليد السابع من سبتمبر وليس العشرون من نوفمبر عام 1976 كما تردد المواقع الصحفية.

وحصد جميع الألقاب مع الأهلي فتوج معه بـ7 بطولات دورى منذ موسم 2004-2005 حتى موسم 2010-2011، وبطولات سوبر محلية، وكأس مصر مرتين، ودورى أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 2005 و2006 و2008 و2012، وكأس السوبر الإفريقى 4 مرات أعوام 2006 و2007 و2009 و2013.

كما حصل محمد بركات على ألقاب عديدة خلال وجوده بالملاعب أبرزها الزئبقي نظرا لسرعاته الكبيرة ونجاحه في اختراق دفاعات الخصوم من على الأجناب والعمق مستغلا تلك السرعة، فضلا عن لقب ملك الحركات نظرا لامتلاكه مهارات كبيرة وقدراته على التلاعب بالخصوم، كما يعتبر بركات أول لاعب مصري يحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC ) عام 2005، كما انضم الزئبقي للتشكيلة الرئيسية لمنتخب أفريقيا عقب بطولة كاس الأمم الأفريقية 2006.