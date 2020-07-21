شكرا لقرائتكم عادل عبدالرحمن: الأهلي سيتأثر سلبيًا حال غياب رمضان صبحي عن نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، أن رمضان صبحي، من أهم اللاعبين فى صفوف القلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية.
وقال عبدالرحمن فى تصريحات تلفزيونية: "الأهلي سيتأثر سلبًا حال غياب رمضان صبحي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا، لأنه من أهم اللاعبين فى مصر بعدما تألق فى بطولة أمم أفريقيا للشباب مع المنتخب الأوليمبي".
وأضاف: "الأهلي يملك بدائل كثيرة حال غياب رمضان صبحي، مثل محمود كهربا، ولكن غيابه فى ظل تألقه سيكون له تأثير سلبي على الفريق بشكل عام".
وعن قرار كاف: "عودة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى ذهاب وإياب أفضل بكثير من إقامته بلقاء واحد".
أكد عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، أن عودة صالح جمعة، لمستواه ستكون مكسب كبير للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
وقال عبدالرحمن : "صالح جمعة نجم كبير ويملك إمكانيات هائلة يجب عليه أن يستغلها بشكل صحيح فى الفترة المقبلة، لأنه حصل على فرص عديدة ولن يستطيع أن يكون أمامه فرصة مثل هذه".
وأضاف: "لابد من عودة باسم علي وكريم يحيي لسد ثغرة الجبهة اليمني بعد رحيل أحمد فتحي لصفوف بيراميدز".
وينضم رمضان صبحى لناديه الإنجليزى مطلع شهر أكتوبر بعد انتهاء إعارته للأهلى لتحديد مستقبله وهو موعد فتح باب القيد فى إنجلترا، ومن ثم سيكون مصير مشاركة رمضان صبحى فى مباريات شهر أكتوبر مع الأهلى فى يد إدارة نادى هيدرسيفيلد، وتبذل إدارة النادى الأهلى جهوداً مُكثفة خلال الفترة الحالية لضم رمضان صبحى بشكل نهائى من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالى، وأكدت مسئولو الأهلى أن المفاوضات شهدت تطورات واضحة من جانب الأهلى خلال الفترة الماضية لبقاء اللاعب نهائياً فى القلعة الحمراء، بعدما حصل الأهلى على توقيعه مرتين على سبيل الإعارة، وبدأت المفاوضات الأخيرة من الأهلى بتحديد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لشراء اللاعب، فيما طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى.
وأثار طلب النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين إسترلينى دهشة الجميع داخل الأهلى، لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية، لذا ترى الإدارة أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.
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