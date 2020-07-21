عادل عبدالرحمن: الأهلي سيتأثر سلبيًا حال غياب رمضان صبحي عن نهائي أفريقيا

جدة - عمرو شويل أكد عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، أن رمضان صبحي، من أهم اللاعبين فى صفوف القلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالرحمن فى تصريحات تلفزيونية: "الأهلي سيتأثر سلبًا حال غياب رمضان صبحي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا، لأنه من أهم اللاعبين فى مصر بعدما تألق فى بطولة أمم أفريقيا للشباب مع المنتخب الأوليمبي".

وأضاف: "الأهلي يملك بدائل كثيرة حال غياب رمضان صبحي، مثل محمود كهربا، ولكن غيابه فى ظل تألقه سيكون له تأثير سلبي على الفريق بشكل عام".

وعن قرار كاف: "عودة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى ذهاب وإياب أفضل بكثير من إقامته بلقاء واحد".

أكد عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، أن عودة صالح جمعة، لمستواه ستكون مكسب كبير للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

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وقال عبدالرحمن : "صالح جمعة نجم كبير ويملك إمكانيات هائلة يجب عليه أن يستغلها بشكل صحيح فى الفترة المقبلة، لأنه حصل على فرص عديدة ولن يستطيع أن يكون أمامه فرصة مثل هذه".

وأضاف: "لابد من عودة باسم علي وكريم يحيي لسد ثغرة الجبهة اليمني بعد رحيل أحمد فتحي لصفوف بيراميدز".