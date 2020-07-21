شكرا لقرائتكم متعب: عودة نظام الذهاب والإياب لمباريات دوري الأبطال يخدم القطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال متعب نجم الأهلى الأسبق، إن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعودة نظام "الذهاب والإياب" لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية الافضل للأهلي والزمالك،و تزيد من فرصهم في الوصول لنهائي البطولة.
وأضاف متعب في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على قناة "أون تايم سبورتس 1" ويقدمه الإعلامى سيف زاهر، أن ترتيب المباريات جاء في مصلحة الأهلي والزمالك، لانه في حالة تحقيق نتيجة سلبية في الذهاب سيكون أمامهما فرصة للتعويض في مباراتي العودة.
واوضح، أن القرار هو فرصة لتواجد الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا ونضمن تحقيق بطولة لمصر.
وكانت دولة الكاميرون قد سبقت وقامت بالاعتذار لـ"كاف" ورفضت استضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا "نصف النهائي والنهائي" بعد قيام "كاف" بتعديل نظام نصف النهائي ليقام من مباراة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر متعب: عودة نظام الذهاب والإياب لمباريات دوري الأبطال يخدم القطبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.