شكرا لقرائتكم متعب: عودة نظام الذهاب والإياب لمباريات دوري الأبطال يخدم القطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال متعب نجم الأهلى الأسبق، إن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعودة نظام "الذهاب والإياب" لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية الافضل للأهلي والزمالك،و تزيد من فرصهم في الوصول لنهائي البطولة.

وأضاف متعب في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على قناة "أون تايم سبورتس 1" ويقدمه الإعلامى سيف زاهر، أن ترتيب المباريات جاء في مصلحة الأهلي والزمالك، لانه في حالة تحقيق نتيجة سلبية في الذهاب سيكون أمامهما فرصة للتعويض في مباراتي العودة.

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واوضح، أن القرار هو فرصة لتواجد الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا ونضمن تحقيق بطولة لمصر.

وكانت دولة الكاميرون قد سبقت وقامت بالاعتذار لـ"كاف" ورفضت استضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا "نصف النهائي والنهائي" بعد قيام "كاف" بتعديل نظام نصف النهائي ليقام من مباراة واحدة.