محمد بركات يكشف عن أسباب استبعاده من أمم أفريقيا 2008

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جدة - عمرو شويل تحدث محمد بركات نجم الأهلي السابق ومدير منتخب مصر الأول حاليا، عن أسباب استبعاده من بطولة أمم أفريقيا 2008 في غانا، مع الفراعنة تحت قيادة حسن شحاتة.
وأضاف بركات في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء: "استبعدت من بطولة غانا 2008 بسبب الإصابة في مباراة للأهلي ضد بتروجت، وكنت في كرة مشتركة مع وليد سليمان، وتعرضت للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وخرجت من حسابات كابتن حسن شحاتة".
وقال الزئبقي: "في بطولة 2006 التي اقيمت في مصر، كان كابتن حسن شحاتة يعتمد عليا في مركز الظهير الأيمن، وكنت متواجد في جميع المباريات من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، مباراة المغرب فقط بدأت في وسط الملعب".
وحصد جميع الألقاب مع الأهلي فتوج معه بـ7 بطولات دورى منذ موسم 2004-2005 حتى موسم 2010-2011، وبطولات سوبر محلية، وكأس مصر مرتين، ودورى أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 2005 و2006 و2008 و2012، وكأس السوبر الإفريقى 4 مرات أعوام 2006 و2007 و2009 و2013.
كما حصل محمد بركات على ألقاب عديدة خلال وجوده بالملاعب أبرزها الزئبقي نظرا لسرعاته الكبيرة ونجاحه في اختراق دفاعات الخصوم من على الأجناب والعمق مستغلا تلك السرعة، فضلا عن لقب ملك الحركات نظرا لامتلاكه مهارات كبيرة وقدراته على التلاعب بالخصوم، كما يعتبر بركات أول لاعب مصري يحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC ) عام 2005، كما انضم الزئبقي للتشكيلة الرئيسية لمنتخب أفريقيا عقب بطولة كاس الأمم الأفريقية 2006.
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