شكرا لقرائتكم سفير مصر بالمغرب يكشف عن موعد عودة أوناجم وبن شرقي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف ابراهيم سفير مصر بالمغرب، أن كان هناك انتقالات استثنائية يسمح لعودة المواطنين العالقين في المغرب، وكان وله ضوابط وقواعد.

وقال ابراهيم خلال تصريحاته تلفزيونية:" الطيران المنتظم لن يعود قبل منتصف اغسطس حسب تقديري الشخصي".

وأضاف أن هناك رحلة استثنائية يوم 26 المقبل الموافق الأحد من المغرب للقاهرة سيتم عودة اشرف بن شرقي و محمد اوناجم من خلالها مؤكدا استعداداته لتقديم المساعدة لنادي الزمالك.

واتم أن من الوارد حضور جماهير بأعداد محدودة في نصف نهائي ونهائي الكونفدرالية.

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