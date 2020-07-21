شكرا لقرائتكم سفير مصر بالمغرب يكشف عن موعد عودة أوناجم وبن شرقي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أشرف ابراهيم سفير مصر بالمغرب، أن كان هناك انتقالات استثنائية يسمح لعودة المواطنين العالقين في المغرب، وكان وله ضوابط وقواعد.
وقال ابراهيم خلال تصريحاته تلفزيونية:" الطيران المنتظم لن يعود قبل منتصف اغسطس حسب تقديري الشخصي".
وأضاف أن هناك رحلة استثنائية يوم 26 المقبل الموافق الأحد من المغرب للقاهرة سيتم عودة اشرف بن شرقي و محمد اوناجم من خلالها مؤكدا استعداداته لتقديم المساعدة لنادي الزمالك.
واتم أن من الوارد حضور جماهير بأعداد محدودة في نصف نهائي ونهائي الكونفدرالية.
تواصل مسئولو النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور مع السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم، لتسهيل مهمة عودة ثنائي الفريق الكروي الأول المحترف أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم للقاهرة.
كما تم التواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتعجيل بعودة الثنائي في ظل الحاجة الفنية لوجودهما بالقاهرة بفترة كافية استعدادا لاستئناف النشاط الكروي ومباريات دوري ابطال أفريقيا المتبقية.
ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء.
وطالب مسئولو الزمالك من السفير أشرف إبراهيم الحديث مع السلطات المغربية لبحث إمكانية عودتهم وفقاً للطريقة التي تناسب الظروف هناك خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا عالمياً.
ويأمل النادي في الحصول على خدمات الثنائي في أقرب وقت ممكن في ظل عدم انتظام حركة الطيران هناك في الوقت الحالي ما أدى الى غيابهما عن المرحلة الأولى من فترة الاعداد الخاصة بعودة النشاط الكروي في مصر وإفريقيا.
ويتابع الزمالك عن كثب التدريبات التي يجريها الثنائي بالمغرب ومدى جاهزيتهم للتدريبات الجماعية التي يجريها الفريق حالياً حيث أكد أوناجم وبن شرقي حفاظهما الكامل على التعليمات التي حددها الجهاز الفني والطبي للفريق خلال الفترة الحالية.
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