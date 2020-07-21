شكرا لقرائتكم طارق يحيى: إقامة نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا من مباراتين أفضل للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى نجم الزمالك السابق إن اقامة مباريات نصف نهائي دور ابطال افريقيا من مباراتين بنظام الذهاب والإياب أفضل للزمالك من لعبه من مباراة واحدة.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: اتمنى نهائي دوري أبطال افريقيا يكون مصري بين الأهلي والزمالك، وأتمنى تتويج الزمالك بلقب دوري ابطال افريقيا في الموسم الحالي.

تابع: سعدت للغاية بأداء الزمالك في مباراة سموحة الودية، وظهر اللاعبين في حالة فنية عالية ، رغم أنني كنت أتوقع أن يظهر اللاعبين بأوزان زائدة.

شدد: شرف كبير لنا مهاجمتنا بسبب ما نقدمه على قناة الزمالك وسنحاول رد الإساءات بالانجازات.

على جانب آخر، شدد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن ملف نادي القرن سيتم إرساله للاتحاد الدولي "فيفا" خلال أيام قليلة مقبلة.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أطلب من جماهير الزمالك عدم الاستعجال، فهو ملف أخطاء 20 عام ماضية، ونسعى ليكون شامل ويحتوي على جميع نقاط القوة التي تصب في مصلحة النادي".

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وأكمل:" الفمرة ليست في تقديم ملف فحسب، بل لا بد وأن يكون وافياً ويشمل جميع النقاط التي ترجح كفة الزمالك والملاحظات القوية بشأن المعايير التي حرمتنا من اللقب".

وأكد أنه على قناعة تامة بأن الزمالك هو نادي القرن وفقاً للبطولات التي حققها النادي وعلى مستوى أرقام المشاركات قارياً.