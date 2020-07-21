شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: لن أخوض انتخابات الزمالك حال الانتهاء من فرع أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يخوض انتخابات النادي المقبلة في حالة الانتهاء من فرع 6 أكتوبر الذي يشمل بناء ستاد جديد للنادي.

وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" كنت أنوي عدم الترشح للانتخابات المقبلة ولكن تحدي فرع 6 أكتوبر وستاد النادي الجديد اضطرني للتراجع عن قراري، وفي حالة الانتهاء منهما لن أترشح مجدداً".

وأكد أحمد مرتضى، أن الهجوم الممنهج الذي تعرض له المجلس الحالي للزمالك جعله يرغب في الابتعاد عن العمل العام.

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أوضح: بناء فرع الزمالك بأكتوبر سيتم على أكثر من مرحلة والمرحلة الأولى ستتم على سنتين والعمل في الفرع الجديد خلال شهرين، وهناك عدة مشاريع استثمارية يتم العمل عليها في فرع الزمالك منها مول تجاري وجيم خارجي ليدر دخلا للنادي.

أضاف: كنت أفكر جديا في الابتعاد عن العمل العام بسبب التجاوزات ولكن بدأت أغير موقفي في ظل وجود طرق قانونية للحصول على حقي.