شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى عن ملف نادي القرن: سيصل للفيفا خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن ملف نادي القرن سيتم إرساله للاتحاد الدولي "فيفا" خلال أيام قليلة مقبلة.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أطلب من جماهير الزمالك عدم الاستعجال، فهو ملف أخطاء 20 عام ماضية، ونسعى ليكون شامل ويحتوي على جميع نقاط القوة التي تصب في مصلحة النادي".

وأكمل:" الفمرة ليست في تقديم ملف فحسب، بل لا بد وأن يكون وافياً ويشمل جميع النقاط التي ترجح كفة الزمالك والملاحظات القوية بشأن المعايير التي حرمتنا من اللقب".

وأكد أنه على قناعة تامة بأن الزمالك هو نادي القرن وفقاً للبطولات التي حققها النادي وعلى مستوى أرقام المشاركات قارياً.