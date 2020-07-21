شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى عن ملف نادي القرن: سيصل للفيفا خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شدد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن ملف نادي القرن سيتم إرساله للاتحاد الدولي "فيفا" خلال أيام قليلة مقبلة.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أطلب من جماهير الزمالك عدم الاستعجال، فهو ملف أخطاء 20 عام ماضية، ونسعى ليكون شامل ويحتوي على جميع نقاط القوة التي تصب في مصلحة النادي".
وأكمل:" الفمرة ليست في تقديم ملف فحسب، بل لا بد وأن يكون وافياً ويشمل جميع النقاط التي ترجح كفة الزمالك والملاحظات القوية بشأن المعايير التي حرمتنا من اللقب".
وأكد أنه على قناعة تامة بأن الزمالك هو نادي القرن وفقاً للبطولات التي حققها النادي وعلى مستوى أرقام المشاركات قارياً.
أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه رفض الحصول على فيديوهات مسيئة ونشرها لبعض خصوم والده مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.
وقال أحمد مرتضى :" مبحبش أفضح حد..وقلت للشخص الذي أحضر لي فيديوهات لخصوم مرتضى منصور ومنهم اعلامي شهير (اتكل على الله)".
وأردف أحمد مرتضى:" هذه حياة شخصية والله يستر العباد فكيف أن أقوم بفضحها ونشرها"، مؤكداً أن مقطع الفيديو الذي انتشر لمرتضى منصور رئيس النادي "مفبرك" ولا أساس له من الصحة، وضمن حملة ممنهجة ضد مجلس الزمالك.
وأضاف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يخوض انتخابات النادي المقبلة في حالة الانتهاء من فرع 6 أكتوبر الذي يشمل بناء ستاد جديد للنادي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مرتضى عن ملف نادي القرن: سيصل للفيفا خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.