شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: اقترحت على محمود طاهر إنشاء استاد مشترك للأهلي والزمالك ورحب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن انشاء استاد للزمالك حلم يراواده ويسعى لتحقيقه منذ سنوات طويلة، وفجر أحمد مرتضى مفاجأة خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" عرضت على محمود طاهر، رئيس الأهلي السابق على انشاء استاد مشترك للزمالك والأهلي ودرسنا الأمر سوياً، لكن تكلفة المشروع كانت ضخمة للغاية".

وأكمل حديثه:" خلال عام ونصف سنكون قد انتهينا من المرحلة الأولى من بناء استاد الزمالك".

وأتم تصريحاته مؤكداً أن وجود استاد للزمالك وللأهلي هو الأساس لتطوير الكرة المصرية.

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استطرد: الزمالك يتعرض لحملة مدبرة من أشخاص زملكاوية وأشخاص من الخارج، مضيفا: نحاول التريث في دراسة ملف نادي القرن من أجل دراسته جيدا ومقتنع تماما أن الزمالك نادي القرن الحقيقي.

شدد على أنه ليس لديه أزمة في تتويج الأهلي بلقب نادي القرن ولكن أزمتي أرى أنني الأحق باللقب، متابعا: الأهلي والزمالك بلد واحد ووطن وواحد وننتمي لدولة عظيمة ونحن أول منتخب افريقي يحقق ميدالية أولمبية ويشارك في كأس العالم.

أضاف: جزء كير من تطوير الرياضة في مصر أن يكون ناديين مثل الأهلي والزمالك أن يكون لديهم استاد خاص بهم.