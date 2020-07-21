شكرا لقرائتكم شطة: فوزى لقجع وراء عدم استضافة مصر لمباريات دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي "كاف" أن المغربي فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وراء عدم استضافة مصر لنصف نهائي ونهائى دوري أبطال أفريقيا. أضاف شطة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1 ويقدمه الإعلامي سيف زاهر :" هناك تخبط إدارى في لجان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم". تابع المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي "كاف" :" الأفضل للأهلى والزمالك لعب مباراتين في نصف النهائي". Advertisements وأكمل :"نحن لسنا اقوياء كما كنا في السابق داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وكان من العدل منح مصر مباريات دوري الأبطال كما حصلت المغرب على استضافة مباريات الكونفدرالية". واختتم شطة:" أطالب الاتحاد الأفريقي بإقامة مباراة النهائي في مصر". الجدير بالذكر أن الأهلى والزمالك قطبا الكرة المصرية وصلا إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا برفقة الوداء والرجاء المغربيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شطة: فوزى لقجع وراء عدم استضافة مصر لمباريات دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.