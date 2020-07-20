دورتموند يتعاقد مع الموهوب بلينجهام

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لاعب وسط برمنجهام سيتي جود بلينجهام في برمنجهام يوم 15 فبراير 2020

أعلن بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الاثنين عن ضم جود بلينجهام لاعب وسط برمنجهام سيتي بعقد ”طويل الأجل“.

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق هذا الشهر بأن اللاعب البالغ من العمر 17 عاما، وكان هدفا لأندية مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي، وقع على عقد لمدة خمس سنوات مع دورتموند مقابل 26 مليون جنيه استرليني (32.73 مليون دولار).

وسيترك بلينجهام ناديه المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي ليزامل جيدون سانشو لاعب منتخب إنجلترا الذي ترك مانشستر سيتي للالتحاق بدورتموند في سن 17.

ولم يحدد دورتموند مدة التعاقد مع بلينجهام لاعب منتخب إنجلترا تحت 17 عاما.

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وأبلغ بلينجهام موقع دورتموند على الإنترنت ”لا يمكنني شكر برمنجهام سيتي بما يكفي على كل ما فعله لي وليس فقط هذا الموسم بل منذ انضمامي للنادي عندما كنت في السابعة من عمري“.

وأضاف ”أنا متحمس الآن للانضمام إلى أحد أكبر أندية أوروبا وبشكل خاص بسبب كيفية مساعدته للاعبين الشبان على التطور لذا كان القرار سهلا جدا على المستوى الشخصي وكذلك لعائلتي.

”لا أطيق الصبر حتى ألعب في أحد أجمل استادات العالم وأمام أكثر من 80 ألف مشجع“.

وخاض بلينجهام 40 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي هذا الموسم وسجل أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.