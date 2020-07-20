الامارات | الأهلي المصري يحسم موقفه من التعاقد مع نجم الدراويش باهر المحمدي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يحسم موقفه من التعاقد مع نجم الدراويش باهر المحمدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم النادي الأهلي المصري موقفه من ضم نجم الإسماعيلي باهر المحمدي، مدافع المنتخب الوطني بعد الاتفاق الأخير بين إدارة الدراويش ومجلس إدارة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، والخاص بانتقال المحمدي إلى القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد أعلن عن ضم طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، كأولى صفقاته الصيفية، لمدة 5 مواسم، كما يهتم الأهلي في الفترة الحالية، بضم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، لتدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر من داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لموقع"بطولات" المصري، أنه تم الاتفاق بين الإسماعيلي والأهلي على تأجيل حسم صفقة باهر المحمدي للموسم المقبل.

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وأضاف: "استقر مجلس إدارة الدراويش على إعارة باهر خارجياً لمدة موسم واحد، على أن يعود بعدها لصفوف القلعة الحمراء، أو يتم بيعه خارجياً ثم يشتريه الأهلي بعد ذلك".

وكانت أندية إماراتية قد دخلت في مفاوضات مع اللاعب المصري من أجل التواجد في الدوري الإماراتي الموسم المقبل وهو قد يكون خيار أمام اللاعب والنادي لترك مصر في الموسم المقبل.

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