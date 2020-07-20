الامارات | برشلونة يساند ميسي بعد قرار إلغاء الكرة الذهبية 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يساند ميسي بعد قرار إلغاء الكرة الذهبية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار قرار إلغاء الكرة الذهبية لاختيار أفضل لاعب في العالم عام 2020، نادي برشلونة الإسباني والذي يتواجد فيه النجم الأرجنتيني ميسي صاحب الرقم القياسي في الفوز بالجائزة وآخر من توج بها الموسم الماضي، حيث علق على القرار بطريقته الخاصة ليؤيد نجم فريقه والهداف التاريخي ميسي.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" قد قررت في بيان رسمي، إلغاء جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدها هذا العام بسبب وباء فيروس كورونا، على أن يتم عدم منح الجائزة لأول مرة منذ عام 1956، لعدم وجود ظروف عادلة كافية.

وعقب القرار نشر نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة قائد برشلونة ليونيل ميسي، وأمامه الكرات الذهبية الستة المتوج بهم، وكتب الحساب قائلاً، "نحن نتفهم، الجميع يعرف من هو الأفضل".

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