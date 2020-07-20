شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يسيطر على قمة يوفنتوس ولاتسيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريقا يوفنتوس ولاتسيو افي الشوط الأول سلبيًا بدون أهداف في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة ٣٤ من منافسات الدوري الإيطالي.
وكان قد حدث تغيير اضطراري في صفوف فريق السيدة العجوز، بخروج جونزالو هيجوايين الذي أصيب أثناء عمليات الإحماء، حيث أشرك المدير الفني «ساري» اللاعب الأرجنتيني ديبالا بدلاً منه.
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