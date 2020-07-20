شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يقترب من ضم مدافع بورنموث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب نادي مانشستر سيتي من التعاقد مع مدافع نادي بورنموث ناثان أكي في ظل سعي المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا لتدعيم خط دفاعه مع بداية الموسم الجديد.

ويقترب نادي بورنموث من توديع البريميرليج والهبوط إلى الدرجة الأولى، فيما وضع «جوارديولا» أعينه على المدافع الهولندي، الذي تقدر قيمته بقرابة 35 مليون جنيه إسترليني، حسب صحيفة «جارديان» البريطانية.

ويأمل المدرب الإسباني في تدعيم دفاعه خاصة بعد رحيل فينسينت كومباني مطلع الموسم الجاري واقتراب رحيل جون ستونز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت تقارير إلى اهتمام نادي تشيلسي بقيادة المدرب فرانك لامبارد أيضًا بخدمات قلب الدفاع الهولندي، والذي سبق له ارتداء قميص البلوز سابقًا.