شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: الزمالك يمتلك فريق بطولات.. وقرار «كاف» منصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - راهن إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك علي قدرة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي المنافسة علي لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم والتى يتنافس فيها أندية الرجاء والوداد والأهلي. وتابع تيجانا الكرة المصرية: الزمالك يمتلك فريق بطولات ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرة والإمكانيات التي توهلهم للمنافسة على اللقب. واعتبر يوسف، أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة مباراتي نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب في مصر والمغرب قرار منصف ويحقق مبدا تكافؤ الفرص بين الفرق الأربعة . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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