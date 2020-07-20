شكرا لقرائتكم خبر عن خطة جديدة من الأهلي لشراء رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسعي إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بكل قوة إلى شراء رمضان صبحي، لاعب الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقرر النادي الأهلي تقديم العرض الأخير فى الوقت الحالي وهو 4 ملايين جنيه إسترليني، وذلك بعد رفض العرض الأول الذى كان يقدر بـ3 ملايين فقط.
وكان رمضان صبحي قد أعلن فى تصريحات سابقة، رغبته فى العودة مرة أخرى إلى الاحتراف الخارجي كاشفًا عن تلقيه العديد من العروض.
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