شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة فى إصابة «رامي ربيعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل جديدة عن إصابة رامي ربيعة مدافع الفريق خلال التدريبات الأخيرة.

وأكد مدير الكرة، أن ربيعة حصل على راحة أربعة أيام، بسبب تورم في كاحل القدم، ويعود بعدها إلى النادي ويخضع لفحص طبي جديد، لتحديد موعد انتظامه في المران الجماعي.

يذكر أن الأشعة التي أجراها ربيعة خلال الساعات الماضية أوضحت تعرضه لكدمة قوية في الكاحل، تسببت في حدوث تجمع دموي وتورم، وهو ما دفع الجهاز الطبي إلى منحه راحة أربعة أيام.