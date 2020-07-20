شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان من «جاريدو» فى الوداد قبل موقعة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «المنتخب» المغربية، عن فرض الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، السرية التامة على استعدادات الفريق الأحمر، لاستكمال مباريات الدوري المغربي ونصف نهائي دوري أفريقيا أمام النادي الأهلي.
وقالت الصحيفة، إن كارلوس جاريدو قرر فرض السرية التامة على التدريبات، إذ يرفض أي متابعة للحصص التدريبية من أي شخص خارج النادي، بل وحتى الموقع الرسمي للنادي.
وقرر المدير الفني الإسباني، عدم خوض مباراة ودية ضد باقي الأندية، واختار إقامة مباريات تدريبية بين لاعبي الفريق، رغبة منه في الحفاظ على السرية.
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