شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يستهدف «المنحوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «لا كوارتا» التشيلية، مفاجآة مدوية حول رغبة مانشستر سيتي، في التعاقد مع ألكسيس سانشيز، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، يبحث عن بديل للألماني ليروي ساني، الذي انضم مؤخرًا لصفوف بايرن ميونخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي اتصل بوكيل سانشيز لمعرفة مطالب المهاجم خلال مفاوضاته مع إنتر ميلان، مشيرًا إلى أن يونايتد يطالب بـ 17 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عنه.