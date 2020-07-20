شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الوداد يستفز جماهير الأهلي قبل الموقعة المرتقبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استفز إبراهيم النقاش، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الوداد البيضاوي المغربي، جماهير النادي الأهلي بعدما أكد جاهزية فريقه للفوز على القلعة الحمراء.

ويستعد الوداد لمواجهة الأهلي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن اليوم إقامة الدور من ذهاب وإياب.

وقال النقاش في تصريحات أبرزتها صحيفة «البطولة» المغربية، إن جميع اللاعبين لايعيرون اهتمامًا لمثل هذه القرارات وأن كل ما يشغل بالهم أن يكونوا مستعدين بدنيًا وفنيًا لهزيمة الفريق المصري.

أضاف النقاش: «لاعبو الوداد لديهم طموح كبير في التواجد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثانية تواليا، وتعويض اللقب الذي ضاع منهم أمام الترجي التونسي، الموسم الماضي».