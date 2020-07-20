شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية تفجر مفاجأة حول اقتراب رحيل «صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول تلقي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عرضًا جديدًا للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن «إنتر ميلان يرغب في الحصول على خدمات محمد صلاح، ويراقبه منذ أن كان لاعبًا في صفوف روما، قبل أن ينتقل للريدز ويتألق بشكل كبير».

وأشارت الصحيفة إلى أن «إنتر ميلان يدرس عرض لاوتارو مارتينيز على ليفربول من أجل ضم محمد صلاح، خاصة بعد ابتعاد برشلونة عن التعاقد مع الأرجنتيني بعد انتهاء مدة الشرط الجزائي يوم ٧ يوليو الماضي وقيمتها ١١١ مليون يورو».