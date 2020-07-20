شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيلة الرسمية لقمة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريقي يوفنتوس ولاتسيو التشكيل الرسمي، اللذان سيلعبان به في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة ٣٤ من منافسات الدوري الإيطالي. وجاءت تشكيلة «ساري» المدير الفني لليوفي كالتالي: حراسة المرمى: تشيزني خط الدفاع: كوادرادو - بونوتشي - دي ليخت - أليكس ساندرو خط الوسط: أرون رامسي - رابيو - بينتانكور خط الهجوم: كوستا - هجوايين - كرستيانو رونالدو فيما جاءت تشكيلة لاتسيو لهذا اللقاء كالتالي: حراسة المرمى: ستراكوشا Advertisements خط الدفاع: فيليبي - أتشيريي - جاسينتو خط الوسط: لاتزاري - ميلينكوفيتش - بارولو - كاتلدي - أندرسون خط الهجوم: كايسيدو - إيموبيلي الوضع في مصر

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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