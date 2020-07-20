لامبارد: سيكون هناك المزيد من الصفقات مستقبلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

اكد المدير الفني لنادي ​تشيلسي​ ​فرانك لامبارد​ ان سوق الانتقالات الخاص بالبلوز لم ينتهي بعد.

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وقال لامبارد في تصريحات صحفية:"مع ما نقوم به في الصيف ، سيكون هناك المزيد في المستقبل، نريد الفوز في المباراة النهائية. نريد سد الفجوة، نحن نعمل من أجل شيء ما. هذا ليس سهلاً. لقد رأينا ذلك مع الفرق الأخرى في السنوات الأخيرة. إنها خطوة بخطوة. لقد أظهرنا الكثير من الأشياء الجيدة هذا العام".

واتم:"ثلاث مباريات لن تحدد التقدم الذي أحرزناه ولكننا في نهاية العمل".