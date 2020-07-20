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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لامبارد: سيكون هناك المزيد من الصفقات مستقبلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
اكد المدير الفني لنادي تشيلسي فرانك لامبارد ان سوق الانتقالات الخاص بالبلوز لم ينتهي بعد.
وقال لامبارد في تصريحات صحفية:"مع ما نقوم به في الصيف ، سيكون هناك المزيد في المستقبل، نريد الفوز في المباراة النهائية. نريد سد الفجوة، نحن نعمل من أجل شيء ما. هذا ليس سهلاً. لقد رأينا ذلك مع الفرق الأخرى في السنوات الأخيرة. إنها خطوة بخطوة. لقد أظهرنا الكثير من الأشياء الجيدة هذا العام".
واتم:"ثلاث مباريات لن تحدد التقدم الذي أحرزناه ولكننا في نهاية العمل".
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