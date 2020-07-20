إصابة هيغواين خلال الإحماء تجبر ساري على الإستعانة بديبالا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

قبل إنطلاق مواجهة ​يوفنتوس​ و​لاتسيو​ ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإيطالي وجرياً على عادته نشر حساب البيانكونيرو الرسمي تشكيلة الفريق التي ستخوض اللقاء.

وشهدت تشكيلة المدرب ماورويسيو ساري تواجد المهاجم الأرجنتيني ​غونزالو هيغواين​ عوضاً عن مواطنه ​باولو ديبالا​ في خط الهجوم إلى جانب كريستيانو رونالدو ودوغلاس كوستا.

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وبعد نزول الفريقين إلى أرض الملعب ظهر باولو ديبالا مجدداً في تشكيلة السيدة العجوز عوضاً عن هيغواين بعد تعرضه للإصابة.

وذكرت معلومات صحفية أن هيغواين أصيب خلال الإحماء قبل انطلاق اللقاء ليقرر ساري الدفع بديبالا بدلا منه.