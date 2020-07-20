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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيلاخونا: علينا الاستماع الى ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
عبر مدير برشلونة ب تشافي فيلاخونا عن تأييده لردة فعل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عقب خسارة الدوري الاسباني.
وكان ميسي قد عبر عن غضبه عقب المباراة التي هزم فيها البلوغرانة امام اوساسونا والتي كانت سبب تتويج ريال مدريد ببطولة الدوري الاسباني.
وقال فيلاخونا:"إنه قائد الفريق وعليك الاستماع إليه. لكنني أفهم أيضًا أنه بعد خسارة مؤلمة مصحوبة بفقدان لقب ، يتم جعل الإعلانات ساخنة وتخرج في اتجاه واحد، اليوم ، عليك أن تعتقد أن الشمس تشرق كل يوم وأنه يجب على الفريق النهوض والنظر إلى الأمام وإعطاء كل شيء في دوري الأبطال".
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