فيلاخونا: علينا الاستماع الى ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

عبر مدير ​برشلونة ب​ ​تشافي فيلاخونا​ عن تأييده لردة فعل النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ عقب خسارة الدوري الاسباني.

وكان ميسي قد عبر عن غضبه عقب المباراة التي هزم فيها البلوغرانة امام اوساسونا والتي كانت سبب تتويج ريال مدريد ببطولة الدوري الاسباني.

وقال فيلاخونا:"إنه قائد الفريق وعليك الاستماع إليه. لكنني أفهم أيضًا أنه بعد خسارة مؤلمة مصحوبة بفقدان لقب ، يتم جعل الإعلانات ساخنة وتخرج في اتجاه واحد، اليوم ، عليك أن تعتقد أن الشمس تشرق كل يوم وأنه يجب على الفريق النهوض والنظر إلى الأمام وإعطاء كل شيء في دوري الأبطال".