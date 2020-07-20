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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مولينز: لا يمكننا أن ندع إقالة بيرسون تفقدنا تركيزنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
اعتبر المدرب المؤقت لنادي واتفورد، هايدن مولينز إن فريقه لا يحتمل فقدان تركيزه بعد إقالة المدرب نايجل بيرسون في ظل الصراع للبقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وصرح مولينز قبل مواجهة مانشستر سيتي "عندما نعمل في كرة القدم الكثير من الأشياء تحدث، لا يمكننا أن ندع ذلك يفقدنا تركيزنا".
وأضاف: "النادي اتخذ قرارات ويجب أن نتحلى بالاحترافية بما يكفي للتعامل مع ذلك، نحن فريق جيد يضم تشكيلة جيدة وموحدة، وأظهرنا منذ كانون الأول أنه يمكننا تحقيق نتائج جيدة، نثق فيما نحاول القيام به".
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