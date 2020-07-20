شكرا لقرائتكم حرس الحدود يستعيد الثنائى خالد سامى و علي الزهدي بعد تعافيهم من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستعاد فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم المدير الفني للفريق الثنائى خالد سامى مدافع الفريق و علي الزهدي لاعب الوسط عقب أستكمال شفائهم من فيروس كيورونا المستجد و الانضمام الى معسكر الفريق المقام فى الاسكندرية أستعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم و المقرر له 6 أغسطيس المقبل.

ويخوض فريق حرس الحدود مباراتين وديتين أمام الاتحاد السكندرى ضمن معسكر الفريق بمدينة الإسكندرية والمقرر له خلال الفترة من 23 حتى 29 من الشهر الجارى استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم والمقرر له 6 أغسطس المقبل فى الوقت الذى يتواجد فيه حرس الحدود بمدينة الإسكندرية فى معسكر مغلق وذلك لتجنب الاختلاط عقب ظهور نتيجة العينة الثالثة والتى جاءت سلبية لجميع اللاعبين ويسعى الجهاز الفنى لزيادة الكفاءة البدنية للاعبين قبل عودة النشاط الرياضى.

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تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمراً صحفياً خلال الأسبوع الجاري لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الاعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل .

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.