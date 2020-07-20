شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: نظام الذهاب والإياب بنصف نهائي أفريقيا في صالح الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن نظام الذهاب والاياب الذي أعاده الاتحاد الأفريقي بخصوص نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يصب في مصلحة كرة القدم بشكل عام.

وأوضح أحمد مرتضى خلال تصريحات لبر نامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" من الرائع أن نشاهد مباراتين بين فريقين بحجم الزمالك والرجاء، وكنت أرى أن نظام المباراة الواحدة ظالماً".

وواصل:" فرصة الزمالك ستكون جيدة بنظام الذهاب والاياب وسنكطون سعداء بزيارة المغرب كبلد شقيق".

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أردف: الزمالك كان مظلوم ولم يستطع استغلال كل الكوادر التي يملها وحاليا يستغل كل موارده الاستغلال الأمثل سواء الاقتصادية أو البشرية وكان هناك جزء كير ضائع من العنصر البشري للزمالك.

أضاف: هناك بعض أبناء الزمالك نرغب في جلبهم لقناة الزمالك مثل حازم امام وأيمن يونس.

الزمالك أصبح من أكبر ناديين في الهوكي وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة وهناك تطور كبير في جميع الألعاب الرياضية، ولدينا فرق على أعلى مستوى في الألعاب الجماعية، كما أن الزمالك شهد تطور كبير في النشاط الرياضي منالتغذية والتنمية وآن الأوان أن يجمع أولاده.