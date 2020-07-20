شكرا لقرائتكم صالح جمعة من مران الأهلى: عينى على الكرة.. وشقيه عبد الله: ربنا معاك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى صورة له من مران الفريق الأحمر معلقا عليها:" عينى على الكرة" وشقيقه عبد الله جمعة يرد عليه:" ربنا معاك يا حبيب قلبي.

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع الجهاز المعاون له، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد تحديات محلية وأفريقية، وحرص المدير الفني على الحديث مع معاونيه قبل وأثناء المران لتطبيق البرنامج التدريبي وتحقيق أقصى استفادة فنية للفريق، كما دار حديث سريع بين ديفيد سيزا، المدرب العام، مع رمضان صبحي، لاعب الفريق، على هامش المران، وفي حضور المترجم الدكتور عمرو محب.

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واشتمل مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على جانب بدني مكثف وتدريبات الكرة، وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة في بداية مران الفريق، للتدريب بالكرات الطبية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب الحراس، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى بالفريق، شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، واشتملت تدريبات الحراس على جانب بدني وفقرة للتصويب من زوايا مختلفة في الملعب والتركيز على الكرات العرضية، لتجهيز الرباعي لانطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز من جديد، بعد فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، والتحضير لتحديات المرحلة المقبلة محليًّا وإفريقيًّا.