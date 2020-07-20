شكرا لقرائتكم كارتيرون يشيد بأداء الزمالك أمام سموحة في التدريبات المسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الفريق الكروي الأول بالنادي تدريباته بمقر اقامته بمعسكر برج العرب ضمن استعدادات القلعة البيضاء لاستئناف النشاط الكروي ومباريات دوري أبطال أفريقيا.

شهد المران في البداية قيام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بعقد جلسة مع اللاعبين تحدث خلالها عن تفاصيل مباراة سموحة الودية التي حقق فيها الفريق بخمسة أهداف لهدف في أولى المباريات الودية للفريق في إطار الاستعدادات لدوري أبطال أفريقيا.

وأشاد كارتيرون بأداء اللاعبين وطالبهم بالتركيز في التدريبات خصوصا أنه مازال هناك عمل شاق يجب على اللاعبين تنفيذه خلال المرحلة المقبلة قبل عودة النشاط بشكل رسمي.

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كما تحدث كارتيرون عن أهمية معالجة بعض الاخطاء التي حدثت في لقاء سموحة لتجنبها في المباريات المقبلة سواء ودية او رسمية.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش وبيراميدز وديا يومي الأربعاء والخميس المقبلين على التوالي بملعب إستاد الجيش ببرج العرب في إطار الاستعدادات لعودة النشاط الرياضي.