شكرا لقرائتكم طارق يحيى يحدد موعد عودة تدريبات الناشئين و البراعم بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيي رئيس قطاعات كرة القدم بالزمالك، أن الاستعدادات تتم علي قدم وساق بقطاعات الناشئين المختلفة تمهيداً للعودة للتدريبات بشكل تدريجى وأضاف يحيي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن العودة للتدريبات بالنسبة لفرق القطاع المختلفة والمدرسة الأساسية "البراعم " ستكون يوم 5 أغسطس القادم عقب إجازة عيد الأضحي المبارك.

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وشدد يحيى على أنه سيتم اتخاذ كل الإجرءات الوقائية والاحترازية استعدادا لعودة التدريبات.

من ناحية اخرى أشار طارق يحيى إنه تم بالفعل تصعيد 7 لاعبين من القطاع، من انضمامهم لمعسكر الفريق الكروى الأول المقام حاليًا فى مدينة برج العرب بالإسكندرية، والذى انطلق يوم الخميس الماضى ويستمر لمدة 15 يوما استعداداً لعودة المنافسات الكروية، حيث قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق خوض التدريب على فترتين خلال المعسكر، وجاءت بداية التدريبات أمس الجمعة حيث أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية فى الجيم صباحا وجاء التدريب المسائى عبارة عن تدريبات جماعية بالكرة.