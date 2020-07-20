شكرا لقرائتكم كريم بامبو ومصطفى فتحي يخوضان تدريبات تأهيلية بمران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بالنادي بقيادة الدكتور محمد أسامة على خضوع الثنائي كريم بامبو ومصطفى فتحي لاعبا الفريق لقياسات بدنية اليوم بعد انتظامهما في معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب.
وانتظم الثنائي في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الماضية.
ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء استعداداً لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا التي ينتظر مواجهة الرجاء المغربي فيها بدور نصف النهائي.
ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش وبيراميدز وديا يومي الأربعاء والخميس المقبلين على التوالي بملعب إستاد الجيش ببرج العرب في إطار الاستعدادات لعودة النشاط الرياضي.
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