شكرا لقرائتكم غوارديولا: بيلسا مدرب فريد من نوعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يسبق لبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اللعب تحت قيادة مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه يعتبره أحد أكثر المدربين تأثيرا على مسيرته المليئة بالألقاب.

وسيعمل المدرب الأرجنتيني المخضرم بيلسا لأول مرة في الدوري الممتاز الموسم المقبل عقب قيادته ليدز للعود لدوري الأضواء بعد 16 عاما من الغياب.

وقال غوارديولا عن بيلسا إن الدوري الممتاز سيكون أفضل بالنسبة له، وأضاف المدرب الإسباني عن بيلسا في مؤتمر صحفي يوم الاثنين قبل مواجهة واتفورد، الذي ودع المسابقة، خارج أرضه الثلاثاء : قام بعمل استثنائي. كان ليدز استثنائيا الموسم الماضي ولم يصعد للدوري الممتاز. وأظهر الكثير من الشخصية حتى نجح في الصعود بعدها بعام واحد وحافظ على ثباته في الأداء، لم ألعب أبدا تحت قيادة بيلسا لذلك من الصعب الحديث عنه. لكني عرفته عبر ملايين اللاعبين الذين تدربوا معه. كنت محظوظا بما يكفي للحديث معه. إنه شخصية فريدة في الكرة العالمية بسبب طريقته المميزة في اللعب. إنه مدرب مميز، لا يوجد مدرب في العالم يؤدي بنفس الطريقة التي يلعب بها فريقه. تعلمت كثيرا من طريقته. إنه شخص لا يصدق ومميز.

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ولا يمكن مقارنة انجازات وبطولات بيلسا المدرب السابق لمنتخب الأرجنتين بما حققه غوارديولا من ألقاب كثيرة مع برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

لكن بالنسبة لغوارديولا يوجد ما هو أكثر من الألقاب حتى تكون مدربا رائعا، وقال المدرب الإسباني إنه يضع بيلسا في القمة ولا يهم إنه لا يملك سيرة ذاتية متألقة ومليئة بالألقاب.

وأضاف: الفوز بالألقاب يساعدك للحصول على وظيفة في الموسم التالي لكن في نهاية مسيرتك ما تتذكره ليس الألقاب التي حصدتها. بل الذكريات التي لديك وما إذا كان المدرب علمك الكثير، ما نتذكره هو التجارب والذكريات واللاعبين الذين تعاملت معهم والمدربين كذلك. مارسيلو على رأس القائمة. بالتأكيد في مقدمة القائمة.

ويتقدم واتفورد بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط قبل جولتين على النهاية وسيزور أرسنال بعد استضافة مانشستر سيتي الثلاثاء.