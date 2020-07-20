شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز لــ"اللاعبين": نحن محظوظون بالتواجد فى الإسماعيلى وسنقاتل لتحقيق أهدافنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اجتماعًا مع لاعبيه قبيل انطلاق المران، في إطار تحضيرات الفريق للمشاركة بالمنافسات الرسمية حال استئنافها، وقال جوميز في كلمته للاعبين: "نحن جميعًا أسرة واحدة وعلينا سويًا العمل من أجل الفريق، نحن جميعًا محظوظون بالتواجد في هذا المكان الكبير والجميع عليه مسئولية ضخمة ويجب أن نحافظ عليها، حتى نحقق الأهداف الخاصة بالفريق".

وأضاف: "أتابع أداء وقدرات والتزام كل لاعب عن قرب سواء بالتدريبات أو المباريات الودية، أثق فيكم جميعًا ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون له مكان مع الفريق، الأمر ليس سهلاً والمسئولية كبيرة على الجميع".

وأتم حديثه قائلا: "يجب علينا أن نقاتل لتحقيق أهداف الفريق الواضحة للجميع وهى السعى نحو التتويج بكأس البطولة العربية وتحسين ترتيب بالدورى حال استئنافه، نحتاج لتركيز وجهد كبير من كل اللاعبين، والعمل داخل المجموعة هو سر النجاح، ويجب على الجميع العمل بإخلاص وجهد من أجل إثبات أحقيته بالتواجد ضمن صفوف الفريق".

ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدوري للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعدادًا لعودة بطولة الدوري.

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وتعادل فريق الإسماعيلى مع أسوان بهدف لكل فريق فى الودية التى جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية الرئيسى الخميس الماضى، تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق محمد هاشم من صنع أحمد مدبولى خلال اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يتعادل أسوان فى الشوط الثانى عن طريق محمد مرسى.

بدأ الإسماعيلى بتشكيل ضم: محمد مجدى حارس مرمى ، محمود البدرى – محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – أحمد أيمن، الوسط .. عماد حمدى – محمد مخلوف أمامهم .. محمد صادق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى، الهجوم.. حازم مرسى، قبل أن يشارك فى الشوط الثانى ، مصطفى فارس ، إبراهيم أبو اليزيد ، محمد عمار ، أسامة إبراهيم فى الدفاع ، مدحت فقوسة ، محمد الضرف ، محمد بيومى ، عمر الوحش فى الوسط ، وجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى فى الهجوم.

وحذر الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى من أى زيادة فى الوزن مؤكدًا أن العقوبات ستكون مصير أى لاعب يتجاوز وزنه الوزن الذى تم تسجيله عقب العودة من العزل المنزلى بسبب كورونا مشددًا أنه سيتابع أوزانهم أسبوعيًا للتأكد من خسارتهم للأوزان وليس زيادتها فى سبيل استعادة اللياقة البدنية المطلوبة قبل عودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وكان جهاز الإسماعيلى قد أخضع اللاعبين للميزان عقب العودة للتدريبات وتم تدوين ميزان كل لاعب لمتابعة معدلات الانخفاض مع استعادة التدريبات القوية.