شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تعليمات أجايي لـ جيرالدو والتزام صالح وتحكم معلول خلال مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المران المسائى لفريق الأهلى بعض مواقف من لاعبيه أبرزها التزام صالح جمعة صانع ألعاب الفريق وتعليمات النيجيرى أجايي لزميله الأنجولى جيرالدو وتحكم التونسى على معلول فى الإمساك بالكرة جيدًا بينما جاءت ابتسامة السويسرى رينيه فايلر فى ختام التدريبات وتحية اللاعبين.

وتابع لاعبو الفريق الأحمر استعداداتهم القوية على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة لخوض منافسات الدوري العام المقرر استئنافه فى السادس من أغسطس المقبل، بعد فترة توقف استمرت لـ147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

في سياق آخر، أثبتت الأشعة التي أجراها رامى ربيعة، مدافع النادى الأهلى، معاناته من جذع فى الأنكل وكدمة فى الرباط بعد تعرضه للإصابة فى أحد تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يتحدد استجابة اللاعب للعلاج موعد عودته للتدريبات بالتحديد، فى الوقت الذى لن يعود للتدريبات قبل أسبوع على أقل تقدير.

وكان رامى ربيعة قد أعرب عن سعادته بالعودة إلى التدريبات الجماعية والتواجد من جديد فى ملعب التتش، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بالسماح للأندية بالعودة للتدريبات منذ 20 يونيو الماضي، استعداداً لعودة النشاط الرياضى بعد فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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التزام صالح جمعة



تحكم على معلول



تحية فايلر للاعبى الاهلى



تدريب الاهلى



تعليمات اجاى