شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرشح 4 حكام للقائمة الدولية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل 4 حكام دائرة المرشحين بقوة لاقتحام القائمة الدولية الجديدة للحكام فى الموسم الجديد، بناء على رؤية لجنة الحكام الحالية واللجنة الخماسية للجبلاية، وهم محمد الحنفى ومحمود عاشور ومحمد الصباحى وطارق مجدى، وتعطف لجنة الحكام حاليا على متابعة الرباعى فضلا عن تقييمهم مع عودة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل لحسم ترشيحهم النهائى للقائمة الدولية.

وقرر اتحاد الكرة فى وقت سابق استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارًا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يسمح للأندية المشاركة في المسابقة بالتدريبات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وبعد اجراء المسحات الطبية لجميع الفرق المشاركة التي سيقوم بها الاتحاد اعتبارًا من 4 أغسطس المقبل وفق جدول سيتم إعلام الأندية المعنية به.

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فيما أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يطالبه فيه بمعاملة بطولة الكونفدرالية مثل بطولة دوري الأبطال في أي قرار يتعلق بنظام إقامة مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي.

وتضمن خطاب الاتحاد المصري أيضًا أنه فى حال إصرار "كاف" على إقامة الدور قبل النهائى للكونفدرالية فقط من مباراة واحدة، فلابد من إقامتها فى بلد محايد تحقيقا للعدالة وعدم تمييز أحد الطرفين على حساب الآخر.

يأتي ذلك انطلاقا من أن مصر هي البلد الوحيد الذى تقدم رسمياً للكاف بطلب استضافة الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولة الأبطال بعد اعتذار الكاميرون ، كما أسند الكاف من قبل مهمة تنظيم الدورين قبل النهائي والنهائي للكونفدرالية إلى المغرب رغم مشاركة فريقين منها في الدور قبل النهائي.